Ким Чен Ын заявил о готовности Северной Кореи развивать "огромные ударные возможности"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о продолжении развития "огромных ударных возможностей" страны. Он подчеркнул, что ракетную программу КНДР нельзя обменять или продать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Только обладая грозными ударными возможностями, подавляющей военной мощью, которую никто не может остановить, можно предотвратить войну, гарантировать безопасность страны, сдержать и поставить под контроль все угрозы и шантаж со стороны империалистов", - цитирует издание заявление северокорейского лидера на встрече с учеными и рабочими, участвовавшими в запуске крупнейшей межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) страны.

Ким Чен Ын также сказал, что силы самообороны КНДР "нельзя ни обменять, ни купить за что-либо" и они будут твердо стоять без малейших колебаний, несмотря на суровые испытания и трудности.

"Северная Корея продолжит создание более совершенных и сильных стратегических сил", - добавил лидер Северной Кореи, имея в виду ядерные силы страны.