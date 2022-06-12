Ким Чен Ын заверил Путина в полной поддержке "справедливого дела" РФ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной поддержке "справедливого дела" России. При этом не уточнил, имеет ли он в виду войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Северокорейский лидер заявил о намерении развивать двусторонние отношения с Россией.

"Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", - говорится в телеграмме.

Сообщается, что Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь Дня России.

Напомним, Северная Корея была одной из пяти стран, которые не поддержали резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с требованием прекратить войну России против Украины.

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