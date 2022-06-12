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Кім Чен Ин запевнив Путіна в повній підтримці "справедливої справи" РФ

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Пхеньян, Неділя 12 червня 2022 17:29
Кім Чен Ин запевнив Путіна в повній підтримці "справедливої справи" РФ Фото: Кім Чен Ин (kremlin ru)
Автор: Сергей Новиков

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про повну підтримку "справедливої справи" Росії. При цьому не уточнив, чи має він на увазі війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське Центральне телеграфне агентство (ЦТАК).

Повідомляється, що Кім Чен Ин направив президенту РФ Володимиру Путіну вітальну телеграму на честь Дня Росії.

"Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи зустрічаються всякі виклики і труднощі, досягає великих успіхів у звершенні справедливої справи для захисту гідності, безпеки і прав на розвиток країни, чому наш народ надає повну підтримку", - йдеться в телеграмі.

Північнокорейський лідер заявив про намір розвивати двосторонні відносини з Росією.

Нагадавши, Північна Корея була однією з п'яти країн, які не підтримали резолюцію Генеральної асамблеї ООН з вимогою припинити війну Росії проти України.

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