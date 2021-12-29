Ким Чен Ын продолжает худеть. СМИ показали свежее фото лидера КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на собрании Трудовой партии Кореи значительно похудевшим. Во вторник, 28 декабря, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии, сделанные в ходе последнего партийного заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Mail.
На собрании Трудовой партии Кореи партийные деятели КНДР обсудили реализацию политики в 2021 году, а также стратегию развития в условиях экономического кризиса на следующий год.
При этом на появившихся кадрах видно, что северокорейский лидер стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего пребывания во главе государства.
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