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Ким Чен Ын продолжает худеть. СМИ показали свежее фото лидера КНДР

Автор: Анна Полисученко

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на собрании Трудовой партии Кореи значительно похудевшим. Во вторник, 28 декабря, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии, сделанные в ходе последнего партийного заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Mail.

На собрании Трудовой партии Кореи партийные деятели КНДР обсудили реализацию политики в 2021 году, а также стратегию развития в условиях экономического кризиса на следующий год.

При этом на появившихся кадрах видно, что северокорейский лидер стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего пребывания во главе государства.

Ранее мы писали, что Ким Чен Ын похудел на 20 кг. Есть ли у него проблемы со здоровьем: данные разведки.

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КНДРКим Чен Ын