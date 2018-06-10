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Інтерв'ю

Кім Чен Ин покине Сінгапур за кілька годин після зустрічі з Трампом, - Reuters

НовиниПолітика    10.06.2018 - 14:29
Фото: Кім Чен Ин (kcna)
Фото: Кім Чен Ин (kcna)

Попередньо лідер КНДР покине Сінгапур всього за п'ять годин після початку зустрічі з Трампом

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує покинути Сінгапур у вівторок о 14:00 за місцевим часом через п'ять годин після початку зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Повідомляється, що за попереднім розпорядком візиту лідера КНДР його виліт планується на 14:00 за місцевим часом. Зазначимо, початок зустрічі з Трампом заплановано на 09:00 за місцевим часом 12 червня в готелі Capella на острові Сентоса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин прибув в Сінгапур на зустріч з Трампом. Відзначимо, напередодні американський президент вилетів до Сінгапур, заявивши, що сподівається, що їхній саміт призведе до "чудового результату для КНДР і світу". Трамп також заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з лідером КНДР і відчуває, що "ця можливість не буде витрачена даремно".

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Сингапур, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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