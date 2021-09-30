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Ким Чен Ын хочет восстановить горячую линию с Сеулом. И обвинил США в двуличии

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Пхеньян, Четверг 30 сентября 2021 12:39
Ким Чен Ын хочет восстановить горячую линию с Сеулом. И обвинил США в двуличии Фото: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал возобновить работу горячей линии с Южной Кореей. А также обвинил США в двуличии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, предложение президента США Джо Байдена возобновить диалог о денуклеаризации Корейского полуострова является "хитрым прикрытием" враждебной политики Вашингтона.

Переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном зашли в тупик после провала саммита в Ханое в феврале 2019 года между Ким Чен Ыном и тогдашним президентом Дональдом Трампом. При Джо Байдене США неоднократно предлагали встретиться с представителями Северной Кореи в любом месте, в любое время и без предварительных условий.

Ким также заявил, что Южная Корея "по-прежнему следует за США" и что "необходимо гарантировать взаимное уважение и отказаться от несправедливых взглядов и двойных стандартов", прежде чем страны смогут официально объявить об окончании Корейской войны 1950-53 годов, которая закончилась перемирием, но не мирным договором.

Тем не менее, он выразил готовность восстановить телефонные линии Север-Юг в начале октября, призвав Сеул отказаться от "враждебной точки зрения".

Напомним, ранее КНДР назвала "преждевременным" возможное окончание войны на Корейском полуострове.

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Ким Чен Ын Северная Корея
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