Кім Чен Ину показали завод із виробництва військових літаків на російському Далекому Сході

Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин у п'ятницю, 15 вересня, прибув до міста Комсомольськ-на-Амурі на Далекому Сході Росії і попрямував на величезний авіаційний завод, який виробляє військові літаки та іншу техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Кіма зустріли губернатор регіону та інші офіційні особи на червоній доріжці міського залізничного вокзалу. Його відвезли на авіаційний завод імені радянського космонавта Юрія Гагаріна.
Завод виробляє найсучасніші в Росії винищувачі, у тому числі Су-35 та Су-57. Завод також виробляє цивільні літаки.
Губернатор регіону Михайло Дегтярьов повідомив, що Кіму показали потужності з виробництва деталей для військових літаків, а також цивільного літака Superjet-100, який Росія намагається виготовляти без імпортних комплектуючих.
Кіму також показали демонстраційний політ Су-35.
Кім у супроводі президента Росії Володимира Путіна 13 вересня відвідав космодром "Восточный", найсучасніший космодром Росії, в Амурській області.
Два диктатори у супроводі своїх військових міністрів оборони обговорили військові питання. Путін у четвер прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею.
Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин заявив журналістам, що уряд розглядає життєздатні варіанти незалежних санкцій проти Північної Кореї та Росії через проблеми з торгівлею зброєю.
Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думку експертів".