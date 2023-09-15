UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кім Чен Ину показали завод із виробництва військових літаків на російському Далекому Сході

Фото: Кім Чен Ину показали військові літаки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин у п'ятницю, 15 вересня, прибув до міста Комсомольськ-на-Амурі на Далекому Сході Росії і попрямував на величезний авіаційний завод, який виробляє військові літаки та іншу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кіма зустріли губернатор регіону та інші офіційні особи на червоній доріжці міського залізничного вокзалу. Його відвезли на авіаційний завод імені радянського космонавта Юрія Гагаріна.

Завод виробляє найсучасніші в Росії винищувачі, у тому числі Су-35 та Су-57. Завод також виробляє цивільні літаки.

Губернатор регіону Михайло Дегтярьов повідомив, що Кіму показали потужності з виробництва деталей для військових літаків, а також цивільного літака Superjet-100, який Росія намагається виготовляти без імпортних комплектуючих.

Кіму також показали демонстраційний політ Су-35.

Приїзд Кім Чен Ина на територію Росії

Кім у супроводі президента Росії Володимира Путіна 13 вересня відвідав космодром "Восточный", найсучасніший космодром Росії, в Амурській області.

Два диктатори у супроводі своїх військових міністрів оборони обговорили військові питання. Путін у четвер прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин заявив журналістам, що уряд розглядає життєздатні варіанти незалежних санкцій проти Північної Кореї та Росії через проблеми з торгівлею зброєю.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думку експертів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКНДР