Кім Чен Ину показали завод із виробництва військових літаків на російському Далекому Сході

Кіма зустріли губернатор регіону та інші офіційні особи на червоній доріжці міського залізничного вокзалу. Його відвезли на авіаційний завод імені радянського космонавта Юрія Гагаріна.

Завод виробляє найсучасніші в Росії винищувачі, у тому числі Су-35 та Су-57. Завод також виробляє цивільні літаки.

Губернатор регіону Михайло Дегтярьов повідомив, що Кіму показали потужності з виробництва деталей для військових літаків, а також цивільного літака Superjet-100, який Росія намагається виготовляти без імпортних комплектуючих.

Кіму також показали демонстраційний політ Су-35.

Приїзд Кім Чен Ина на територію Росії

Кім у супроводі президента Росії Володимира Путіна 13 вересня відвідав космодром "Восточный", найсучасніший космодром Росії, в Амурській області.

Два диктатори у супроводі своїх військових міністрів оборони обговорили військові питання. Путін у четвер прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин заявив журналістам, що уряд розглядає життєздатні варіанти незалежних санкцій проти Північної Кореї та Росії через проблеми з торгівлею зброєю.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.