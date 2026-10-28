Кім Чен Ин наказав посилити підготовку армії КНДР до війни

Свою вимогу Кім озвучив під час фотосесії з учасниками третьої зустрічі командирів рот Корейської народної армії (КНА).

"Головне революційне завдання командирів рот - завершити бойову підготовку своїх підрозділів для повної готовності до ведення війни, а шлях до його реалізації - радикально покращити напружену та інтенсивну підготовку", - заявив диктатор.

Він також наголосив, що завдяки командирам перспективи розбудови сильної армії є "надзвичайно райдужним".

Зустріч командирів відбулася 22-23 жовтня в Пхеньяні під головуванням Кім Чен Ина. Під час неї він закликав військових "створити найсильнішу армію та прискорити військову революцію за корейським зразком, навчаючи найсильніші роти".

Крім того, диктатор доручив командирам "твердо просувати справжню природу нашої армії як армії Партії та армії ідеології та основних елементів".

Що важливо розуміти, ця зустріч стала першим загальноармійським зібранням у Північній Кореї після дев'ятого з'їзду Трудової партії, який відбувся в лютому.