Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників підприємств

При цьому у другому кварталі 2022 року бізнес очікував курс 36,06 грн/долар, у першому кварталі -29,35 грн/долар, у четвертому кварталі 2021 року - 28,15 грн/долар, у третьому кварталі 28,50 грн/долар.

Водночас 67,3% опитаних респондентів уважають, що обмінний курс національної валюти через 12 місяців становитиме 44,00 грн/долар і вище

"Погіршення курсових очікувань можна частково пояснити липневим коригуванням офіційного курсу гривні та фіксацією його на новому рівні через зміцнення долара до інших валют", - зазначили в НБУ.

Чергове опитування НБУ було проведено 1 до 31 серпня 2022 року. В опитуванні взяло участь 642 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.