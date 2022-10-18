Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників підприємств

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 41,93 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу значно погіршилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ділові очікування підприємств України від Національного банку за III квартал 2022 року.
При цьому у другому кварталі 2022 року бізнес очікував курс 36,06 грн/долар, у першому кварталі -29,35 грн/долар, у четвертому кварталі 2021 року - 28,15 грн/долар, у третьому кварталі 28,50 грн/долар.
Водночас 67,3% опитаних респондентів уважають, що обмінний курс національної валюти через 12 місяців становитиме 44,00 грн/долар і вище
"Погіршення курсових очікувань можна частково пояснити липневим коригуванням офіційного курсу гривні та фіксацією його на новому рівні через зміцнення долара до інших валют", - зазначили в НБУ.
Чергове опитування НБУ було проведено 1 до 31 серпня 2022 року. В опитуванні взяло участь 642 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.
Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2023 рік закладений середньорічний курс на рівні 42 гривень за долар.