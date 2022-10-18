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Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників підприємств

Фото: в Україні очікується девальвація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 41,93 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу значно погіршилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ділові очікування підприємств України від Національного банку за III квартал 2022 року.

При цьому у другому кварталі 2022 року бізнес очікував курс 36,06 грн/долар, у першому кварталі -29,35 грн/долар, у четвертому кварталі 2021 року - 28,15 грн/долар, у третьому кварталі 28,50 грн/долар.

Водночас 67,3% опитаних респондентів уважають, що обмінний курс національної валюти через 12 місяців становитиме 44,00 грн/долар і вище

"Погіршення курсових очікувань можна частково пояснити липневим коригуванням офіційного курсу гривні та фіксацією його на новому рівні через зміцнення долара до інших валют", - зазначили в НБУ.

Чергове опитування НБУ було проведено 1 до 31 серпня 2022 року. В опитуванні взяло участь 642 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2023 рік закладений середньорічний курс на рівні 42 гривень за долар.

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