Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1859 грн за 1 долар (-0,0343 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,4322 гривень за 1 євро (-0,0914 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 3 копійки до 41,15-41,18 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,45 гривні.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, за останній рік долар подорожчав майже на 13%.

За його словами, це сталося на тлі поєднання екзогенних факторів (триваліша та інтенсивніша війна, руйнація енергетики, чутки про "дефолт"), пом'якшення монетарної політики та валютних обмежень Нацбанком, що було критично важливо для бізнесу та стимулювання економічної активності.