Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз банкира

Несмотря на новые вызовы, общая ситуация на валютном рынке (по крайней мере, на следующей неделе) будет оставаться на прежнем уровне.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, экономика Украины постепенно попала в новые обстоятельства, которыми прежде всего является рост потребительских цен, на которых скажется недавнее увеличение акцизов на горючее, увеличение налогов, и безусловно энергетические проблемы, связанные с последствиями вражеских ракетных и дроновых атак.

По его словам, новые реалии потребуют определенного периода приспособления, а валютный рынок будет жить под влиянием этих обстоятельств.

"Действие режима "управляемой гибкости" априори предполагает мягкое курсовое регулирование, связанное с установлением баланса между спросом и предложением. Именно поэтому, на мой взгляд, на следующей неделе общие курсовые колебания не выйдут за пределы начала сентября, а на рынке сохранится периодическая смена векторов - курсовые показатели будут то расти, то будут снижаться", - сказал Лесовой.

Кроме того, скорее всего, НБУ сохранит ежедневные объемы валютных интервенций на уровне 150-180 млн долларов, этого может оказаться достаточно для удовлетворения спроса, а следовательно и для сохранения курсовых показателей на более или менее стабильном уровне, сказал он.

Прогноз курса

По прогнозу банкира, основные характеристики валютного рынка с 16 по 22 сентября будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,6 грн/доллар и 44-46 грн/евро, на наличном рынке – 41,2-41,8 грн/доллар и 44-46,5 грн/евро.

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Таким образом, предстоящая неделя не станет сюрпризом ни для покупателей, ни для продавцов валюты: общие курсовые показатели (валютные коридоры) не претерпят существенные изменения. Рынок будет находиться под объективно нужным наблюдением регулятора, который способен оперативно и эффективно подавить любые проявления крайне нежелательного ажиотажа", - констатировал Лесовой.