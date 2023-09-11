Яким буде курс долара до гривні наступного року: прогноз бізнесу

Більше половини опитаних компаній, а саме 58% прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2024 році. Водночас 29% директорів розраховують у 2024 році втримати бізнес-показники на рівні попереднього року, а 13% прогнозують негативну динаміку (минулого року таких було 25%).

Компанії покращують прогнози фінансових показників. Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на приріст у гривні, і 55% - у натуральному виразі. Минулого року таких було 58% та 43% відповідно. Зокрема, 35% опитаних підприємців очікують зростання доходів у гривні до 10%, і 25% - на 11-20%. Падіння доходів у гривні прогнозують 16%, у натуральному виразі - 17%.

В дослідженні "Прогнози бізнесу на 2024 рік" взяв участь 91 топ-менеджер компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації. Опитування проводилося з 26 серпня до 4 вересня 2023 року. Дослідження "Прогнози бізнесу" проводиться Асоціацією вже 8-й рік поспіль.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2023 рік закладено середньорічний курс на рівні 42 гривні за долар.

Доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков прогнозує, що курс готівкового долара в Україні поступово зростатиме і до кінця року може сягнути 40 гривень за долар.

Аналітики Dragon Capital очікують офіційний обмінний курс гривні на кінець 2023 року на рівні 36,6-37,5 грн/долар і прогнозують помірне послаблення до 41 грн/долар до кінця 2024 року.