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Километры колючей проволоки. Литва укрепляет границу с Беларусью

Автор: Ольга Белей

Из-за наплыва мигрантов на территорию Литвы из Беларуси, литовским пограничниками и военными было протянуто более 150 километров колючей проволоки и установлено еще 10 километров стационарных заграждений. Осенью следующего года ограждения будут установлены на всем участке литовско-белорусской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринаса Касчюнаса.

"Мы завершаем год с таким результатом: на границе установлено 150 км 436 м шестиспиральной концертины и построено более 10 км стационарных заграждений, которые невозможно разрезать", - написал он.

При этом политик отметил, что осенью следующего года ограждения будут установлены на всем участке литовско-белорусской границы. Длина стены будет составлять приблизительно 680 километров.

Касчюнас отметил, что госучреждения также подписали необходимые договоры об установке систем наблюдения на границе.

"Это означает, что в конце следующего года не только физический барьер будет охранять Литву от авторитарных правителей, которые стремятся уничтожить основы нашего общества, но и мы начнем на 100% наблюдать за своей границей - полностью будет контролировать нарушения: нелегальную миграцию и контрабанду", - заявил парламентарий.

Напомним, в МВД Литвы предупредили, что внимательно следят за ситуацией на границе. Потому в праздничные дни пограничные службы Литвы будут работать на границе с Беларусью в усиленном режиме.

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Литва