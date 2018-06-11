"Киллер" Бабченко рассказал детали спецоперации СБУ

Алексей Цымбалюк считает спецоперацию СБУ успешной

Алексей Цымбалюк, которого по версии следствия в отношении инсценированного убийства журналиста Аркадия Бабченка, нанял заказчик Борис Герман, рассказал подробности спецоперации СБУ. Об этом Цымбалюк рассказал в интервью, информирует BBC.

Спецоперацию СБУ Цымбалюк назвал успешной.

"Он не сомневается, что заказчиками убийства Аркадия Бабченко были российские спецслужбы", - пишет издание.

Бывший участник боевых действий на Донбассе сейчас находится под охраной спецслужб Украины.

Цымбалюк сообщил, что во время его участия в боевых действиях, он познакомился с сотрудником СБУ, "к которому обратился, когда получил этот интересный заказ".

Он сообщил, что общался с Борисом Германом с 2015 года. Певая встреча с Германом, касающеяся "дела Бабченко", произошла 4-5 апреля.

"На этой встрече Герман рассказал, что есть определенная группа лиц - в основном это россияне. Они мешают Украине, мешают всем на свете, это враги, их надо убить, и на это определенной группой лиц выделен бюджет.

Меня это очень заинтересовало - не в том плане, чтобы поработать, а в том, что я понимал: такие вещи происходят с целью провокаций, а провокации никому в Украине не нужны, во время войны это может закончиться страшной бедой и страшным горем. Соответственно, я как мог проявил заинтересованность, чтобы выведать информацию, узнать больше", - рассказал Цымбалюк.

Он сообщил, что 6 апреля "поступило конкретное предложение по Бабченко".

"Он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть к осени. Он спрашивал, есть ли возможность подключить других людей, потому что одному отработать такое количество людей - это, конечно, нереально. Я сказал: все есть", - сообщил Цымбалюк.

На вопрос журналиста вспоминал ли в каком-либо контексте Герман о России или о том, что "заказчики происходят из-за границы", Цымбалюк ответил "нет".

Цымбалюк сказал, что не спрашивал у Германа кто выступил заказчиком и 6 апреля получил фотографию Бабченко и данные о нем от Германа.

"Через несколько часов мы встретились возле моего дома. Мы переговорили, он уточнил, что речь идет именно о Бабченко. Он, мол, журналист, он всем мешает, русский, враг и так далее. На тот момент я уже был в контакте с СБУ и начал игру с ним. Я просил больше информации: надо было затягивать время. Больше информации он мне предоставить не мог: он сказал, что отследить киевские контакты Бабченко, установить место его жительства я должен сам", - сообщил Цымбалюк в интервью.

Цымбалюк сказал, что считает, что "досье" на Бабченко Герману прислали из РФ.

Цымбалюк консультировался с СБУ относительно суммы заказа и сошелся с Германом на сумме в 30 тыс долларов.

"Первую беседу с Германом я записывал на диктофон телефона. Профайл на Бабченко я сразу же перебросил оперативнику", - сообщил Цымбалюк.

"В дальнейшем я уже работал с техникой СБУ - наши встречи с Германом в основном были без телефонов, они оставались в машине. Техника была на мне", - отметил Цымбалюк, сообщив, что камера у него была в пуговице пиджака.

Герман дал аванс за Бабченко и сказал на следующей встрече с Цымбалюком, что список людей, которых нужно "убрать" вырос с 30 имен до 60.

"Я получил аванс, это зафиксировано на видео, которое продемонстрировала СБУ. Мне было передано 14 тысяч долларов. Тысячу долларов он удержал для того, чтобы потом передать мне пистолет - я его у него должен был купить", - отметил Цымбалюк.

Способ убийства Бабченко Цымбалюк должен был выбрать сам.

Отмечается, что после получения аванса Бабченку сообщили о деле за несколько дней до имитации убийства.

Напомним, инсценировка Службой безопасности Украины (СБУ) убийства журналиста Аркадия Бабченко могла подорвать доверие к прессе и способствовать расцвету пропаганды.