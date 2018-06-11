"Кілер" Бабченко розповів деталі спецоперації СБУ

Олексій Цимбалюк вважає спецоперацію СБУ успішною

Олексій Цимбалюк, якого, за версією слідства щодо інсценованого вбивства журналіста Аркадія Бабченка, найняв замовник Борис Герман, розповів подробиці спецоперації СБУ. Про це Цимбалюк сказа в інтерв'ю, інформує BBC.

Спецоперацію СБУ Цимбалюк назвав успішною.

"Він не сумнівається, що замовниками вбивства Аркадія Бабченко були російські спецслужби", - пише видання.

Колишній учасник бойових дій на Донбасі зараз перебуває під охороною спецслужб України.

Цимбалюк повідомив, що під час його участі в бойових діях, він познайомився зі співробітником СБУ, "до якого звернувся, коли отримав це цікаве замовлення".

Він повідомив, що спілкувався з Борисом Германом з 2015 року. Перша зустріч з Германом, яка стосувалася "справи Бабченко", сталася 4-5 квітня.

!На цій зустрічі Герман розповів, що є певна група осіб - в основному це росіяни. Вони заважають Україні, заважають всім на світі, це вороги, їх треба вбити, і на це певною групою осіб виділений бюджет. Мене це дуже зацікавило - не в тому плані, щоб попрацювати, а в тому, що я розумів, що такі речі відбуваються з метою провокацій, а провокації нікому в Україні не потрібні під час війни це може закінчитися страшним лихом і страшним горем. Відповідно, я, як міг проявив зацікавленість, щоб вивідати інформацію, дізнатися більше", - розповів Цимбалюк.

Він повідомив, що 6 квітня "надійшла конкретна пропозиція по Бабченко".

"Він сказав мені: є список з 30 осіб, яких потрібно ліквідувати. Він одразу сказав, що працювати потрібно дуже швидко, щоб встигнути до осені. Він запитував, чи є можливість підключити інших людей, тому що одному відпрацювати таку кількість людей - це, звичайно, нереально. Я сказав: все є", - повідомив Цимбалюк.

На питання журналіста чи згадував в якомусь контексті Герман про Росії або про те, що "замовники з-за кордону", Цимбалюк відповів "ні".

Цимбалюк сказав, що не запитував у Германа хто виступив замовником і 6 квітня отримав фотографію Бабченко і дані про нього від Германа.

"Через кілька годин ми зустрілися біля мого будинку. Ми переговорили, він уточнив, що мова йде саме про Бабченко. Він, мовляв, журналіст, він усім заважає, росіянин, ворог і так далі. На той момент я вже був у контакті з СБУ і почав гру з ним. Я просив більше інформації: треба було затягувати час. Більше інформації він мені надати не міг: він сказав, що відстежити київські контакти Бабченко, встановити місце його проживання я повинен сам", - повідомив Цимбалюк в інтерв'ю.

Цимбалюк сказав, що вважає, що "досьє" на Бабченко Герману прислали з РФ.

Цимбалюк консультувався з СБУ щодо суми замовлення та зійшовся з Германом на суму 30 тис доларів.

"Першу бесіду з Германом я записував на диктофон телефону. Профайл на Бабченко я відразу ж перекинув оперативнику", - повідомив Цимбалюк.

"Надалі я вже працював з технікою СБУ - наші зустрічі з Германом в основному були без телефонів, вони залишалися в машині. Техніка була на мені", - зазначив Цимбалюк, повідомивши, що камера у нього була в ґудзику піджака.

Герман дав аванс за Бабченко і сказав на наступній зустрічі з Цимбалюком, що список людей, яких потрібно "прибрати" виріс з 30 до 60 імен.

"Я отримав аванс, це зафіксовано на відео, яке продемонструвала СБУ. Мені було передано 14 тисяч доларів. Тисячу доларів він утримав для того, щоб потім передати мені пістолет - я його у нього повинен був купити", - зазначив Цимбалюк.

Спосіб вбивства Бабченко Цимбалюк повинен був вибрати сам.

Зазначається, що після отримання авансу Бабченку повідомили про справу за кілька днів до імітації вбивства.

Нагадаємо, інсценування Службою безпеки України (СБУ) вбивства журналіста Аркадія Бабченко могло підірвати довіру до преси і сприяти розквіту пропаганди.