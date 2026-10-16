У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла

У кількох областях України енергетики були змушені запровадити аварійні відключення електроенергії через російські удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram .

У компанії зазначили, що через аварійні відключення графіки знеструмлення не діють.

Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити подачу світла. Аварійні відключення скасують після того, як ситуація стабілізується.

Де діють аварійні відключення

Сумська область

У "Сумиобленерго" розповіли, що аварійні відключення світла почалися у частині Конотопського та Роменського районів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Терміни відновлення залежать насамперед від ситуації з безпекою, наголосили в компанії.

Житомирська область

У "Житомиробенерго" заявили, що по всій області були введені аварійні відключення електроенергії.

Місцевих мешканців закликали вимкнути з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання.

Полтавська область

У "Полтаваобленерго" також попередили, що в області з 19:23 діють аварійні відключення світла.