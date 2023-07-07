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Кількість жертва ракетного удару по Львову різко зросла

Фото: кількість жертва ракетного удару по Львову різко зросла (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Львові кількість жертв від ракетного удару, завданого Росією в ніч на 6 липня, зросла до 9 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

"Львів. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу зросла до 9 осіб, 42 особи отримали поранення", - сказано в повідомленні.

В МВС зауважили, що серед постраждалих троє дітей.

Станом на 07:00 п'ятниці, 7 липня рятувально-пошукові роботи на місці трагедії ще тривають.

Ракетний удар РФ по Львову

У Львові минулої ночі, 6 липня, пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги в Україні. РФ атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які поцілили у житлову багатоповерхівку. Сили протиповітряної оборони збили 7 із 11 ворожих ракет.

Згодом стало відомо, що кількість жертв уже зросла до п'яти осіб. Вже ввечері голова Львівської ОВ повідомив, що під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої внаслідок нічних обстрілів армії РФ. Через добу після трагедії було відомо про сім жертв.

Все, що відомо про нічну атаку РФ на Львів, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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