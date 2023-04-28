"Умань: внаслідок ракетної атаки армії РФ по дев’ятиповерхівці загинули 19 людей, ще 18 – поранено, 9 з них знаходяться у лікарні", - повідомили правоохоронці.

За їх даними, оперативно-розшукові роботи продовжуються. На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.

Оновлено о 17:00

"Кількість жертв російського удару збільшується… з-під завалів дістали ще одне тіло. Станом на 17:00 маємо 20 загиблих", - повідомили в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України

Фото: кількість жертв ворожої атаки по Умані зросла (t.me/mvs_ukraine)

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.

Наразі ракетним ударом пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, повилітали шибки.

Зараз поліція та рятувальники здійснюють поквартирний обхід. В місті оголошено триденну жалобу через обстріл. Всі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

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