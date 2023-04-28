Кількість жертв ворожої атаки по Умані зросла

Кількість жертв через російський ракетний удар в Умані Черкаської області знову зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.
"Умань: внаслідок ракетної атаки армії РФ по дев’ятиповерхівці загинули 19 людей, ще 18 – поранено, 9 з них знаходяться у лікарні", - повідомили правоохоронці.
За їх даними, оперативно-розшукові роботи продовжуються. На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.
Оновлено о 17:00
"Кількість жертв російського удару збільшується… з-під завалів дістали ще одне тіло. Станом на 17:00 маємо 20 загиблих", - повідомили в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України
Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.
Наразі ракетним ударом пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, повилітали шибки.
Зараз поліція та рятувальники здійснюють поквартирний обхід. В місті оголошено триденну жалобу через обстріл. Всі святкові заходи скасовано на невизначений термін.
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