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Кількість жертв нічного удару по п'ятиповерхівці у Миколаєві знову виросла

Фото: кількість жертв внаслідок ракетного удар по Миколаєву знову виросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по п'ятиповерхівці у Миколаєві знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

Станом на 10:00 відомо про шістьох загиблих в результаті удару по житловому будинку.

"З-під завалів будинку рятувальники вилучили ще три тіла - чоловіка та двох жінок", - зазначив міський голова.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону зазначив, що, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу є двоє постраждалих.

Удар по Миколаєву

Сьогодні вночі у Миколаєві пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по п'ятиповерховому будинку, внаслідок чого є значні руйнування.

Нещодавно місцева влада повідомляла про чотирьох загиблих. Наразі рятувальна операція на місці трагедії триває.

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МиколаївВійна в Україніракетный удар