Число постраждалих через обстріл Дніпра зросло до 55 людей

Обстріл Дніпра

3 липня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Росіяни завдали по місту комбінованого масованого удару, використавши як дрони, так і ракети.

Майже відразу стало відомо про жертви та поранених. До цього повідомлялося про п'ять загиблих та майже 50 поранених. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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