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Число постраждалих через обстріл Дніпра зросло до 55 людей

Фото: кількість постраждалих через обстріл Дніпра 3 липня зросла до 55 людей (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Вже 55 людей постраждали через обстріл Дніпра 3 липня. Ще шість людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Постраждали 55 людей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на жаль, від отриманих тяжких травм внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Дніпро у лікарні померла жінка, кількість загиблих зросла до шести.

 

Обстріл Дніпра

3 липня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Росіяни завдали по місту комбінованого масованого удару, використавши як дрони, так і ракети.

Майже відразу стало відомо про жертви та поранених. До цього повідомлялося про п'ять загиблих та майже 50 поранених. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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