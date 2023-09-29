Кількість заявок на компенсацію за пошкоджене війною майно зросла на третину, - Шуляк

Лідерами за кількістю внесених об‘єктів як і раніше залишаються Харківська (26 тис.) Київська (20 тис.) і Донецька області (20 тис.). Найменше заявок подають у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій області.

За її словами, зростає і кількість заявок, поданих на отримання компенсації. Так, якщо станом на 10 вересня українці подали 42 тис. заявок, то на 27 вересня - 46 тис. Тобто за останні три тижні кількість заявок збільшилась на майже на 10%. Втім, суттєво пришвидшились темпи опрацювання заявок комісіями - станом на 27 вересня відпрацьована вже половина поданих заявок - 23 тис.

"Дуже значно - на 30%, збільшилась за майже три тижні і кількість заявок, по яким вже погоджена компенсація. Станом на 10 вересня їх було 13 тис., на 27 вересня - вже 17 тис. На 23% зросла і загальна сума, на яку вже погодили компенсацій. Якщо станом на 10 вересня вона становила 1,148 млрд гривень, то на 27 вересня - 1,417 млрд", - повідомила Шуляк

Крім цього, за період з 10 по 27 вересня на 27% збільшилась кількість поданих на компенсацію заявок по знищеному нерухомому майну. Якщо станом на 10 вересня подали 2900 заявок на компенсацію, то на 27 вересня - 3685. Всього з початку етапу "єВідновлення" по компенсаціям за знищене майно сформовано 82 житлових сертифікати, зауважила Шуляк.

Середня сума сертифіката, який можна або обміняти на нову квартиру, або отримати гроші на будівництво нового приватного будинку становить 1 444 тис. гривень.

"Втім за цей же період дуже суттєво збільшилась кількість заявок, по яким було відмовлено в отриманні компенсації. Якщо станом на 10 вересня їх було всього 12, то на 27 вересня - 138", - підсумувала нардеп.

Нагадаємо, станом на початок вересня 2023 року, держава вже виплатила перший мільярд гривень заявникам програми компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло. Йдеться про компенсації на ремонти квартир та будинків, сума відновлення яких не перевищує 200 тисяч гривень.