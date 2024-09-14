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Кількість росіян на Курському напрямку зросла в 3-4 рази, - ОТУ "Сіверськ"

Фото: кількість росіян на Курському напрямку зросла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кількість російських військових на Курському напрямку зросла. Наразі там знаходиться до 45 тисяч окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОТУ "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.

Мисник розповів, що на початку Курської операції на даному напрямку було близько 11 тисяч російських військових, зараз їх, за різними оцінками до 45 тисяч.

"Якщо говорити про дані з відкритих джерел, то на початок проведення Курської операції ворог утримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, - від 30 до 45 тисяч. Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ", - сказав він.

Водночас речник ОТУ "Сіверськ" зауважив, що росіяни нарощують обстріли власної території, яка перебуває під контролем України.

"Минулої доби ворог здійснив по території Чернігівської та Сумської області 82 обстріли, а по району Курської області, який контролюється Силами оборони, 127 обстрілів, зокрема випустив 37 КАБів", - повідомив він.

Мало того, Мисник повідомив, що ЗСУ значно ускладнили логістику росіян, взявши під контроль Суджу. 

"Не даремно ми взяли під контроль місто Суджу - це один з транспортних логістичних хабів, який буквально перерізає їхнє угрупування Сєвєр, - це Брянська, Курська, Білгородська області", - сказав речник.

Бої у Курській області

Нагадаємо, що вже понад місяць на території Курської області тривають бойові дії. Українські війська продовжують наступальну операцію. Наразі відомо, що Україна контролює у Курській області понад сотню населених пунктів, зокрема, місто Суджа.

За словами президента України Володимира Зеленського, операція ЗСУ у Курській області йде за планом.

Сьогодні, РБК-Україна показувало, як українські десантники розбили у Курській області російський підрозділ ВДВ.

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