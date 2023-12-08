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Кількість поранених під Павлоградом значно зросла: фото з місця атаки

Фото: кількість поранених під Павлоградом після ракетної атаки 8 грудня зросла до 8 людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених через ракетну атаку Павлоградського району Дніпропетровської області 8 грудня зросла до 8 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"За уточненою інформацією, у Павлограді через ракетну атаку постраждали 8 людей. Це чоловіки від 32 до 66 років", - написав він.

За його словами, двоє з них будуть оговтуватися вдома, решта – у лікарні.

"Двоє поранених все ще у важкому стані. Психологічну допомогу надали 13 мешканцям. Окрім Павлограду, Тернівки та Юр’ївської громади руйнування є у Межиріцькій громаді", - зазначив Лисак.

 

Загалом, за даними голови ОВА, пошкоджені понад 20 житлових будинків та 9 господарських споруд, а ще гімназія. Зачепило й лінії електропередач.

Обстріл Павлоградського району

Вранці 8 грудня, після атаки дронами та ракетами по Харкову напередодні ввечері, російські війська обстріляли Україну ракетами з літаків стратегічної авіації, використавши 7 бортів Ту-95. Окупанти запустили 19 ракет, 14 з яких було збито.

При цьому під час удару в Павлоградському районі Дніпропетровської області було пошкоджено підприємство, зачепило і церкву. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, ще четверо поранено. Детальніше про наслідки масованої атаки по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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ПавлоградДніпропетровська область