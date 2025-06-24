Кількість поранених через удар балістикою по Дніпру і Самару перевищила 160, - Зеленський

"На Дніпровщині надають допомогу всім, хто постраждав від удару російської балістики. На зараз відомо про понад 160 поранених. На жаль, 11 людей загинули", - розповів він.



За словами президента, розбір завалів триває, тому кількість загиблих може збільшитися.

Зеленський нагадав, що через удар росіян пошкоджено багато цивільної інфраструктури: будинки, школи та навіть пасажирський потяг. Близько 500 пасажирів перебувало всередині.

"П'ять вагонів розбито. Без жертв. Усім пораненим надано допомогу. Черговий російський удар по життю", - зазначив він.

Зеленський додав, що Росія не може виробляти балістику без компонентів інших країн. Також Росія не може виробляти сотні видів іншої зброї без компонентів, обладнання та експертизи, якою режим у Москві не володіє.

"Саме тому важливо максимально обмежувати схеми, які об'єднують Росію зі спільниками. Потрібно і значне посилення санкцій проти Росії", - додав він.

За словами президента, війна Росії проти України - не та, в якій складно вибрати одну сторону.

"Бути з Україною - це захищати життя. Я вдячний усім, хто допомагає. Просто зараз, днями, ми робимо все, щоб стало більше підтримки для наших людей, для нашої держави", - розповів він.

Оновлено 17:27

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що внаслідок російського удару по Дніпропетровській області було пошкоджено потяг "Одеса-Запоріжжя".

"До лікарень Запоріжжя звернулися 10 пасажирів цього поїзда, серед них троє дітей - 5 місяців, 2 та 6 років. Сім поранених отримали допомогу та лікуються вдома, ще троє зараз проходять обстеження. Серед травм - мінно-вибухові, осколкові та забої", - додав він.