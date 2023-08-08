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Кількість поранених через обстріл Покровська зросла до 88 людей

Фото: кількість поранених через обстріл Покровська Донецької області зросла до 88 людей (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Покровська Донецької області у понеділок, 7 серпня, кількість поранених зросла до 88 людей. Кількість жертв не змінилась - 7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"81 поранений - 39 цивільних, серед яких двоє дітей - 2006 і 2012 року народження, 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових", - розповів він.

За словами Кириленка, загинули 7 людей - п'ятеро цивільних, рятувальник та військовий.

"Станом на 11:00 зафіксовані  пошкодження 12 багатоповерхівок;  будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів", - додав очільник ОВА.

Оновлено. Як уточнив Кириленко в ефірі телемарафону, станом на 11:00 поранено 88 людей, 7 загинули.

Обстріл Покровська Донецької області

Ввечері 7 серпня російські війська атакували Покровськ Донецької області  двома ракетами.Зокрема, по місту окупанти випустили "Іскандери". Перший удар був здійснений о 19:15, другий, коли вже на місце приїхали усі відповідні служби, о 19:52. Саме тому серед поранених багато поліцейських та рятувальників. На місці рятувальної операції, під час другого удару, загинув заступник ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. В місті оголошено траур.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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Покровск