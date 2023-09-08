Кількість поранених через обстріл Костянтинівки знову зросла

Фото: кількість поранених через обстріл Костянтинівки Донецької області збільшилась до 37 людей (t.me/mvs_ukraine)

Через обстріл ринку у Костянтинівці Донецької області, який стався у середу, 6 вересня, поранення отримали 37 людей. Стало відомо ще про 4 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку ОДА.

"Вдалося встановити інформацію щодо ще 4 поранених внаслідок обстрілу Костянтинівки 6 вересня", - йдеться в повідомленні. Обстріл Костянтинівки Донецької області Вдень 6 вересня російські окупанти здійснили обстріл Центрального ринку Костянтинівки Донецької області. Тоді на ринку було багато людей. Буквально відразу стало відомо про жертв та велику кількість постраждалих. Учора МВС України уточнило кількість жертв та поранених через удар по Костянтинівці - 16 та 33 відповідно.