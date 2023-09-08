Количество раненых из-за обстрела Константиновки снова возросло

Из-за обстрела рынка в Константиновке Донецкой области, который произошел в среду, 6 сентября, ранения получили 37 человек. Стало известно еще о 4 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую ОГА.

"Удалось установить информацию относительно еще 4 раненых в результате обстрела Константиновки 6 сентября", - говорится в сообщении. Обстрел Константиновки Донецкой области Днем 6 сентября, российские оккупанты совершили обстрел Центрального рынка Константиновки Донецкой области. В тот момент на рынке было много людей. Буквально сразу стало известно о жертвах и большом количестве пострадавших. Вчера МВД Украины уточнило количество жертв и раненых из-за удара по Константиновке - 16 и 33 соответственно.