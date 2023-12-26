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Кількість обстрілів Авдіївки зросла, росіяни не можуть реалізувати свої плани, - Барабаш

Фото: кількість обстрілів Авдіївки зросла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти не можуть реалізувати свої плани з захоплення Авдіївки у Донецькій області, тому збільшують кількість обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Місто більше руйнується, більше обстрілів, більше гине мирне населення. Збільшена кількість обстрілів як по місту, так і по позиціях навколо міста. Якщо ще тиждень тому ми фіксували в середньому 30 обстрілів протягом доби на території громади, то останні кілька днів 40 і більше", - розповів Барабаш.

За його словами, цілком зрозуміло, що ворог не може реалізувати свої плани з оточення і взяття міста, тому "намагається це компенсувати щільністю обстрілів".

Штурми Авдіївки

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще в середині грудня, згідно з даними Білого дому, російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили більше 220 бойових машин.

Як розповідав раніше Барабаш, найбільшою проблемою для міста залишається логістика. Їжа та інші необхідні речі завозяться лише однією трасою, яка є небезпечною.

Чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки та Мар'їнки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниАвдіївкаДонецька область