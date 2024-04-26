У кілька разів менше за лідерів. Стало відомо, скільки податків платять АЗК-аутсайдери

Трійка лідерів щодо сплати податків поміж найбільших мереж АЗС за підсумками 2023 року сплатила від 1,76 до 2,39 грн на літр пального, аутсайдери - від 0,53 до 1,09 грн.

"Трійка лідерів залишилась без змін. Друга половина ТОП-10 - біль. Не виправдала надій БРСМ. У 3 кв. податківці гарно витрусили з мережі додатково 300 млн грн (у 4,5 раза більше показника 1 та 2 кварталів). Здавалося, бізнес пана Біби міцно став на шлях виправлення. Ні. На жаль. У 4 кварталі податкове навантаження на літр впало до 0,7 грн/л - трохи вище рівня 1 та 2 кварталів. На тлі повідомлень про погіршення якості пального в мережі все виглядає сумно", - написав експерт.

За словами Куюна, місце БРСМ у 4 кварталі зайняла мережа Avantage 7.

"Її податківці "поголили" на 200 млн грн - в 9 разів більше, ніж у 1 кварталі 2023-го. Цікаво, як буде надалі? Як у БРСМ чи так, як має бути? Маловідома, але велика по українським масштабам мережа VST з рекламним слоганом "Ніштяк вам в бак" спробувала наприкінці 23-го теж здивувати, але по року "ніштяка" з податками не вийшло", - наголосив він.

Експерт також зазначив, що замикає ТОП-10 мережа МОТТО. Разом з тим, загальною проблемою залишається закритість даних про сплату податків нафтотрейдерами.

"Попри вимоги закону, податківці ці дані не публікують. Доводиться збирати по крихтах, включно з опитування сумлінних мереж, яким немає чого приховувати. Податківців я розумію, бо така інформація показує не тільки успіхи, а й недоліки в їхній роботі (а, можливо, й відверте кришування деяких неплатників). Але треба розуміти головне: податки - єдине джерело фінансування армії. Іншого нема. І суспільство має контролювати цей процес та допомагати податківцям та владі в цілому бути більш ефективними", - підсумував Куюн.