Кілька імен на п'ять букв. Глава "Феррарі" заінтригував персоною нового техдиректора

Функціонер дав загадкову відповідь на запитання преси щодо нового керівника технічного департаменту команди. Тимчасово функції Енріко Карділе, який перейшов до "Астон Мартіна", виконуватиме сам Вассьор.

"Я обійму цю посаду на час літньої перерви, бо це найпростіше рішення, але після паузи ми обов'язково оголосимо про нову організацію. Однак, зрештою, над машиною працює понад 200 людей, тож втрата одного не завжди драматична. Маю кілька імен із п'яти букв", – розповів менеджер.

Під такий опис підходять мінімум тріо фахівців. Передусім культовий конструктор Едріан Ньюї (Newey), який попрощається з чемпіонським "Ред Буллом". Також Скудерії приписували інтерес до іншого функціонера конкурентів – П'єра Ваше (Wache). Нарешті призначений навесні керівником відділу продуктивності шасі Лоїк Серра теж може отримати посаду.

Що відомо про "Феррарі"

Найстаріша та найуспішніша команда Формули-1, дебютувала в чемпіонаті на Гран-прі Монако 1950 року. Чинні пілоти – монегаск Шарль Леклер та іспанець Карлос Сайнс.

Гонщики Скудерії за десятиліття виступів здобули 244 перемоги та 812 разів зійшли на подіум. Дев'ять пілотів "Феррарі" оформили 15 титулів чемпіона світу – Аскарі (двічі), Фанхіо, Хоторн, Філ Хілл, Сьортіс, Лауда (двічі), Шектер, Міхаель Шумахер (5 разів), Райкконен. Команда завоювала 16 Кубків конструкторів (останній – у 2008 році).

Шанувальників "Феррарі" по всьому світу називають тіфозі. Упродовж багатьох сезонів італійська стайня постачали двигуни та інші компоненти болідів багатьом конкурентам – від "Мінарді" до "Хааса".