За яких умов Трамп буде готовий продавати зброю для України: пояснення експерта

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що США більше не зможуть здійснювати ефективний тиск на Росію. Також, Україна стає важливим гравцем у глобальній політиці.

Україна все більше опиняється в центрі міжнародної політики, і це створює нові виклики для США, Росії та Європи. Зокрема, на тлі триваючої війни з Росією, Америці, як з’ясувалося, вже не так просто впливати на ситуацію.

Зміни в стратегічних підходах і внутрішньополітичні пертурбації у США, про які говорить політтехнолог Тарас Загородній, відкривають нові перспективи для України.

"Важіль тиску в американців зникає, може виявитися, що вони взагалі не потрібні в деяких речах. А це вже не сподобається американському збройному лоббі, тому що виявляється, що багато їхніх систем не працює. Україна багато чого модернізує та модифікує, щоб зброя працювала", - стверджує Загородній.

Він вважає, що час працює проти Росії, і модернізація української армії стає важливим фактором у цьому контексті.

Загородній також торкається внутрішньої політики США, зокрема - виборчої боротьби. Він пояснює, що президент США Дональд Трамп намагається зрозуміти реальний стан російської економіки і побоюється можливого розпаду Росії. Однак, за словами експерта, це не лише політика Трампа, а й політика США в цілому за останні 100 років, адже Америка завжди підтримувала територіальну цілісність Росії.

"Тиск буде, але це велика штанга для Трампа", - додає він, зазначаючи, що ситуація з Україною має відчутний вплив на політичні події всередині Сполучених Штатів. Демократи вже почали використовувати внутрішні проблеми Республіканської партії, а Трамп має знайти баланс, щоб не розчарувати власний електорат.

Крім того, загострення ситуації між США та Росією стосується і економічних аспектів, зокрема угод щодо рідкісноземельних металів. "Він підозрює пастки скрізь, тому що вся ця угода з рідкісноземельними металами - це обгрунтування для власного електората, чому США мають допомогати Україні далі", - зазначає Загородній.

Європа знаходить нові ресурси для допомоги Україні

Європейські країни також активно включаються у процеси фінансової і військової підтримки України. За словами Загороднього, ЄС вже знайшов 30 000 миротворців, і це лише перший етап. Крім того, в умовах економічної кризи Європа почала шукати фінансові резерви для фінансування військових поставок, зокрема через ковідний фонд.

Вже сьогодні Європейський Союз виділяє значні кошти на озброєння, а європейські лідери, зокрема Урсула фон дер Ляєн, знаходять нові фінансові інструменти для підтримки України.

На думку Загороднього, США можуть зіткнутися з ситуацією, коли їхні аргументи щодо допомоги Україні більше не будуть такими переконливими. Залишаються лише вибори і питання: чи буде реальна допомога? Враховуючи відсутність можливості зупинити Путіна, політика США може зіткнутися з серйозними труднощами. Тому ситуація залишається надзвичайно складною, і важливо стежити за розвитком подій на глобальній політичній арені.