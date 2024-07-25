У яких регіонах України найбільше пенсіонерів та де вони отримують гроші

За даними ПФУ, через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,206 млн осіб. Інші 2,039 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок.

Отримувач виплати самостійно обирає спосіб одержання виплати, в тому числі будь-який з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України

Де найбільше пенсіонерів

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було у Дніпропетровській області 781,4 тисяч осіб. Крім того, у Києві 652,6 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 593,8 тисяч осіб.

Рейтинг банків

Станом на 1 липня частка ПриватБанку у виплаті пенсій становить 58,1%. У цьому держбанку одержують гроші 4,768 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,4%, пенсії одержують 2,579 млн осіб).

У банку іноземних банківських груп Райффайзен Банк пенсії отримують 310,3 тисяч осіб (3,8%). В інших банках отримують гроші 547,8 тисяч осіб (6,7%).

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-червень 2024 року становила 299,1 млрд гривень, що на 12,5% більше, ніж у 2023 році (265,8 млрд гривень).