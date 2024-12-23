У яких пунктах пропуску на кордоні з Україною є черги: відповідь ДПСУ

Черги зафіксовано у низці пунктів пропуску на кордоні України та Польщі. Їх зафіксовано вранці понеділка 23 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"На в’їзді в Україну з Польщі зафіксовано черги перед пунктами пропуску "Корчова" та "Медика", - повідомили прикордонники.

Подорожуючим рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску поблизу, щоб зменшити час очікування.

У ДПСУ зазначили, що передріздвяний період спричинив збільшення пасажиропотоку на 25% у пунктах пропуску Львівської області, що ускладнює рух транспорту.

Ситуація на кордоні з Україною

Раніше ми писали про те, що прикордонники зафіксували рекорд перетину кордону українцями перед святами. Наразі найбіліший пасажиропотік спостерігається на КПП з Польщею.

Як пояснював речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, на кордоні з Україною було зафіксовано рекорд перетину пунктів пропусків українцям. Однак на це вплинули не лише новорічні свята.