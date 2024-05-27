В яких підрозділах служитимуть українські засуджені: відповідь Малюськи

"Станом наразі це будуть штурмові підрозділи (мова про мобілізацію засуджених - ред.). Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями", - зазначив Малюська.

За словами міністра, засуджені, яких мобілізували, поки що не беруть участь у бойових діях. Вони проходять підготовку.

При цьому глава Мін'юсту допустив, що у майбутньому засуджених можуть змішувати із звичайними військовослужбовцями.