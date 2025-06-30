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В яких областях сьогодні дощитиме: прогноз погоди на 30 червня

Фото: синоптики розповіли, в яких областях сьогодні дощитиме (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 30 червня, буде по-літньому теплою, але не занадто спекотною. Низку областей підмочать дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде мінлива хмарність. Місцями на півночі, півдні та у центрі країни невеликі короткочасні дощі. Вдень у більшості західних та східних областей без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вдень у північній частині місцями пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: вдень +21 +25 градусів, вночі +13 +16 градусів;
  • на сході: вдень +22 +27 градусів, вночі +15 +17;
  • у центрі: вдень +23 +26, вночі +14 +20 градусів;
  • на півдні: вдень +27 +29 градусів, вночі +14 +18;
  • на заході: вдень +23 +29, вночі +14 +16 градусів.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці можливий невеликий короткочасний дощ, а в Київській області - грози. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики також попереджують про пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря у Києві вдень буде від +21 до +23 градусів, а вночі +14 +16 градусів.

 

 

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий і найспекотніший місяць літа.

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