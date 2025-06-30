В яких областях сьогодні дощитиме: прогноз погоди на 30 червня

Погода в Україні сьогодні, 30 червня, буде по-літньому теплою, але не занадто спекотною. Низку областей підмочать дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде мінлива хмарність. Місцями на півночі, півдні та у центрі країни невеликі короткочасні дощі. Вдень у більшості західних та східних областей без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вдень у північній частині місцями пориви до 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть:
Сьогодні у столиці можливий невеликий короткочасний дощ, а в Київській області - грози. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики також попереджують про пориви до 15-18 м/с.
Температура повітря у Києві вдень буде від +21 до +23 градусів, а вночі +14 +16 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий і найспекотніший місяць літа.
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