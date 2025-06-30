В яких областях сьогодні дощитиме: прогноз погоди на 30 червня

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде мінлива хмарність. Місцями на півночі, півдні та у центрі країни невеликі короткочасні дощі. Вдень у більшості західних та східних областей без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вдень у північній частині місцями пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: вдень +21 +25 градусів, вночі +13 +16 градусів;

на сході: вдень +22 +27 градусів, вночі +15 +17;

у центрі: вдень +23 +26, вночі +14 +20 градусів;

на півдні: вдень +27 +29 градусів, вночі +14 +18;

на заході: вдень +23 +29, вночі +14 +16 градусів.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці можливий невеликий короткочасний дощ, а в Київській області - грози. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики також попереджують про пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря у Києві вдень буде від +21 до +23 градусів, а вночі +14 +16 градусів.



