UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У яких банках зберігаються гроші українців: свіжий рейтинг

Фото: найбільше грошей у державних банках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні на 1 липня 2024 року працювало 62 банки, в яких фізичні особи тримали 1 трлн 147 млрд гривень (з яких кошти до запитання - 719 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільше грошей населення у державних ПриватБанку - 418,6 млрд гривень та Ощадбанку - 197,3 млрд гривень

На третьому приватний Універсал Банк – 71,4 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк – 64,1 млрд гривень, приватний ПУМБ – 52,3 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше – Альфа-Банк) – 47,5 млрд гривень.

Ставки за депозитами у банках

Нагадаємо, за даними НБУ, протягом II кварталу 2024 року продовжувався спадний тренд відсоткових ставок.

НБУ знижував облікову ставку двічі – у квітні та червні – сукупно на 1.5 п.п., до 13,0% річних. У відповідь це зниження ставок за коштами населення дещо прискорилося. За новими залученнями гривневих вкладів (включаючи кошти до запитання), ставка знизилася на 0,7 в.п., до 10,2% річних.

Частка держбанків у коштах населення у ІІ кварталі 2024 року зросла на 0.3 п.п. та досягла 64,1%.

 

У ПриватБанку прогнозують падіння ставок за депозитами через зниження облікової ставки НБУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Банки