В "Киевзеленстрое" объяснили, для чего нужна обрезка крон деревьев

Иллюстративное фото (Facebook, Киевзеленстрой)

Главная цель - сохранение зеленых насаждений

Обрезка крон деревьев необходима для сохранения насаждений и предупреждения аварийных ситуаций. Об этом заявили в коммунальном объединении "Киевзеленстрой", передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, специалисты "Киевзеленстроя" осуществляют осмотр зеленых насаждений, во время которого обнаруживают деревья, требующие принятия мер санитарной, формирующей или омолаживающей обрезки крон. Также "Киевзеленстрой" мониторит обращения киевлян относительно обрезки и на месте определяет ее целесообразность.

"Обрезке подлежат деревья, которые имеют сухие или аварийные ветви, суховершинность, признаки поражения болезнями или омелой, а также те, что нуждаются в формировании кроны или ухудшают видимость дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения, могут привести к повреждению воздушных линий электропередач и тому подобное", - говорится в сообщении.

В предприятии отметили, что обрезка крон деревьев осуществляется в соответствии с Правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины (утвержденных приказом Минрегионстроя №105). Главная цель – сохранение зеленых насаждений и содержание их в здоровом упорядоченном состоянии.

В пресс-службе подчеркнули, что невыполнение мероприятий может привести к повышению уровня опасности поражения деревьев возбудителями болезней и вредителями; распространение растения полупаразита омелы; невозможности соблюдения строительных норм и других нормативно-правовых актов относительно расстояния от крон деревьев до зданий, сооружений, коммуникаций и тому подобное.