У "Київзеленбуді" пояснили, для чого потрібна обрізка крон дерев

Ілюстративне фото (Facebook, Київзеленбуд)

Головна мета - збереження зелених насаджень

Обрізка крон дерев необхідна для збереження насаджень та уникнення аварійних ситуацій. Про це заявили у комунальному об’єднанні "Київзеленбуд", передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, фахівці "Київзеленбуду" здійснюють огляд зелених насаджень, під час якого виявляють дерева, що потребують вжиття заходів санітарної, формувальної чи омолоджувальної обрізки крон. Також "Київзеленбуд" моніторить звернення киян щодо обрізки і на місці визначає її доцільність.

"Обрізці підлягають дерева, що мають сухі чи аварійні гілки, суховершинність, ознаки ураження хворобами чи омелою, а також ті, що потребують формування крони або погіршують видимість дорожніх знаків і засобів регулювання дорожнього руху, чи можуть призвести до пошкодження повітряних ліній електропередач тощо", - йдеться у повідомленні.

У підприємстві зазначили, що обрізка крон дерев здійснюється згідно із Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України (затверджених наказом Мінрегіонбуду №105). Головна мета – збереження зелених насаджень та утримання їх у здоровому впорядкованому стані.

У прес-службі підкреслили, що невиконання заходів може призвести до підвищення рівня небезпеки ураження дерев збудниками хвороб і шкідниками; розповсюдження рослини напівпаразиту омели; неможливості дотримання будівельних норм та інших нормативно-правових актів щодо відстані від крон дерев до будівель, споруд, комунікацій тощо.