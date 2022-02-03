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В "Киевстаре" произошел глобальный сбой: что происходит

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Киев, Четверг 03 февраля 2022 11:03
В "Киевстаре" произошел глобальный сбой: что происходит Фото: в "Киевстаре" произошел глобальный сбой (dreamtown.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 февраля оператор мобильной связи "Киевстар" заявил о глобальном сбое. У пользователей возникают проблемы со связью и проверкой средств на счете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу оператора.

"Уважаемые абоненты, сегодня у части клиентов подписки могли наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера в сети "Киевстар" и 466", - говорится в сообщении.

Вместе с тем стало известно, что примерно с 10:30 утра сервис звонков на другие номера сети "Киевстар" снова заработал. Пользователям, которые столкнулись с соответствующими сбоями, обещают компенсации.

"Мы предусмотрели компенсации для абонентов, столкнувшихся с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически", - добавляют в сообщении.

В пресс-центре добавляют, что сейчас горячая линия поддержки "Киевстара" перегружена, клиентам обещают ответить в ближайшее время на все вопросы в соцсетях.

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