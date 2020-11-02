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Киевстар внедрил уникальный для Украины сервис блокировки фишинговых SMS

Пресс-релизы, Понедельник 02 ноября 2020 10:47
Киевстар внедрил уникальный для Украины сервис блокировки фишинговых SMS

Киевстар разработал и внедрил новую услугу для противодействия кибермошенничеству, аналогов которой нет в Украине – «Защита альфанумерических имен». Это сервис для бизнес-клиентов, с помощью которого отслеживаются и блокируются SMS-сообщения с фишинговых ресурсов. С новой разработкой бизнес-клиенты Киевстар смогут защитить себя и своих клиентов от «похищения» личной информации и возможных материальных убытков.

Альфанумерическое имя – это буквенная или цифровая подпись, которая отображается в строке отправителя SMS. «Кому может быть полезна «Защита альфанумерических имен»? Всем компаниям и учреждениям, которые используют в работе SMS: банки, почтовые операторы, ритейл, представители сферы услуг и другие. Чаще всего фишинг-SMS отправляются с использованием коммерческих наименований и торговых марок известных на рынке компаний. Потому в ряде сообщений со схожих альфа-имен абоненты могут не заметить разницы и автоматически предоставить мошенникам данные о себе либо своем банковском счете», комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

При отправке SMS абонентам Киевстар телеком оператор будет совершать постоянный мониторинг и контроль за использованием альфанумерических имен или их вариаций только партнером, а не третьим лицом. Доставка абонентам Киевстар SMS, где используются оригинальные и визуально похожие альфанумерические имена партнера, которые приходят от лиц, не уполномоченных та такие рассылки, будет блокироваться автоматически.

Киевстар внедрил уникальный для Украины сервис блокировки фишинговых SMS

Киевстар прилагает большие усилия для защиты своих абонентов и партнеров от кибермошенничества. Летом этого года компания присоединилась к информационной кампании Национального банка Украины #ШахрайГудбай с целью способствовать повышению осведомленности украинцев относительно правил безопасности в цифровом мире. Также оператор поддерживает проект Ассоциации ЕМА – онлайн игру «Здолай шахрая», которая повышает осведомленность граждан о правилах безопасного пользования финансовыми инструментами и сервисами.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телекомрынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

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