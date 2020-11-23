Киевстар увеличил покрытие 4G в Запорожской и Херсонской областях

В зону покрытия скоростным мобильным вошло еще 155 населенных пунктов, где проживает 76 тысяч людей.

Территория доступа к связи 4G сети Киевстар увеличилась на 42 населенных пункта в Запорожской области и 113 населенных пункта в Херсонской области. Так, Киевстар начал предоставлять услуги скоростного мобильного интернета на частотах 900 МГц в селах Андреевка, Давыдовка, Николаевка, Мостовое, Новопрокоповка, Розовка, Семеновка Запорожской области и Бриловка, Высокое, Давидов Брод, Долматовка, Костогрызово, Михайловка, Новодмитровка, Раздольное, Сирогозы, Старая Маячка, Тягинка Херсонской области.

Для улучшения 4G покрытия в этих населенных пунктах Киевстар установил 27 базовых станций на частотах LTE900. В результате еще 76 тысяч человек получили возможность пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости – до 100 Мбит/с. Общее количество базовых станций мобильной связи компании – более 38 тысяч.

Киевстар уже обеспечил возможность доступа к 4G почти для 85% населения. За 9 месяцев 2020 года оператор инвестировал в развитие новых мобильных технологий более 4 млрд грн.

Скоростной мобильный интернет дает новые возможности для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам т. д. Чтобы воспользоваться услугой достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и соответственной SIM-картой (USIM).

Мобильные операторы ускорили развитие 4G благодаря рефармингу (обмену) радиочастотами диапазона 900МГц. Базовые станции этого диапазона имеют наибольший радиус действия и обеспечивают качественное покрытие далеко за пределами населенных пунктов. Обмен радиочастотами стал возможным благодаря конструктивной позиции компании Киевстар, которая добровольно отказалась от части своего спектра в этом диапазоне. В результате телеком регулятор перераспределил дополнительные частоты между другими мобильными операторами, что дало возможность развивать 4G/LTE по всей стране.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телекомрынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.