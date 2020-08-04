Киевстар увеличил покрытие 4G в 6 областях Украины благодаря частотам 900 МГц

В июле и начале августа Киевстар включил связь 4G в 741 населенном пункте, на территории, где проживает 380 тысяч человек. Диапазон частот 900 МГц, который компания с июля 2020 использует для 4G связи, позволяет обеспечить больший охват и более стабильный прием радиосигнала.

За период с июля по начало августа 2020 года оператор Киевстар подключил к 4G связи 741 населенный пункт в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях. В основном это отдаленные села, где проживает от 20 до нескольких тысяч человек.

Подключить эти населенные пункты к скоростному мобильному интернету стало возможным благодаря использованию радиочастот диапазона 900 МГц.

В июле 2020 года операторы мобильной связи Украины приступили к обмену радиочастотами (рефарминг) в диапазоне 900 МГц. Этому предшествовали почти 2 года кропотливой работы мобильных операторов, телеком регулятора, государственных органов.

Рефарминг радиочастот стал возможен в том числе благодаря конструктивной позиции оператора Киевстар, который добровольно отказался от части своего радиодиапазона. Это позволило регулятору рынка перераспределить дополнительный спектр среди других мобильных операторов, чтобы они получили сплошные полосы радиочастот для развития 4G/LTE по всей Украине.

Александр Комаров, президент Киевстар: "За два года с момента запуска 4G возможностями новой технологии связи уже воспользовалось более 11 миллионов наших абонентов. Для того чтобы граждане Украины, проживающие в сельской местности, также получили доступ к услугам 4G, Киевстар планирует в ближайшие годы инвестировать до 5 млрд грн".

Использование частот диапазона 900 МГц ускорит развитие сетей 4G по всей Украине. Эти частоты обеспечивают больший радиус покрытия для базовых станций, что позволяет предоставлять скоростной мобильный интернет даже в самых отдаленных населенных пунктах и на автодорогах.

В то же время Киевстар активно строит сети 4G связи также на частотах диапазонов 1800 МГц и 2600 МГц. Например, в июле 2018 года в сети Киевстар было 1619 базовых станций для связи 4G, а в июле 2020 года их количество увеличилось до 12 тысяч. За этот период трафик мобильного интернета в сети 4G Киевстар увеличился в три раза. Что интересно, в сети 4G абонент в среднем использует 8,3 гигабайтов мобильного интернета на месяц, тогда как в сети 3G потребление мобильного интернета 5,6 гигабайтов в месяц на абонента.

На сегодня сеть 4G Киевстар охватывает более 12 тысяч больших и малых населенных пунктов. В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к скоростному мобильному интернету для 90% населения Украины.