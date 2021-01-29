Киевстар рассказал о рисках нового порядка предоставления услуги MNP

28 января Киевстар стал участником брифинга Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем "ЕМА", который был посвящен вопросам противодействия кибермошенничеству.Телеком оператор поделился информацией о возможных рисках в связи с упрощением процедуры MNP (переноса номера к другому оператору).

Услуга MNP доступна украинцам с мая 2019. С тех пор ею воспользовались 110 тысяч абонентов, то есть, менее 0,1% рынка. Действующая процедура соответствует мировым практикам, когда абонент, который хочет сменить оператора, должен подтвердить, что он действительный владелец телефонного номера.

Сейчас НКРСИ планирует упростить Порядок предоставления услуги MNP. Одним из пунктов предлагается внедрение принципа «единого окна» и исключение необходимости регистрации абонентов, планирующих переносить номера, у оператора-донора, который обслуживает номер и знает всю историю его использования. С одной стороны, это ускорит процедуру перехода. А с другой - создает огромный риск угона номера абонента, и может привести к всплеску нового вида мошенничества.

"Незаконное присвоение телефонного номера открывает возможности мошенникам получить доступ к персональным данным, электронной переписке, финансовым счетам абонента, подвязанных к номеру. Поэтому большинство представителей рынка совместно с правоохранительными органами обратились к регулятору с просьбой пересмотреть Порядок и перекрыть кибермошенникам возможность реализовать новые преступные схемы. Киевстар поддерживает упрощение процедуры переноса номеров, предложенную НКРСИ, кроме одного пункта: регистрации на стороне оператора-получателя путем введения принципа "единого окна", - комментирует Светлана Алексеенко, начальник отдела по регуляторным вопросам Киевстар.

Ни одна страна мира не ввела принцип "единого окна" для обезличенных абонентов. Он может работать только там, где все абоненты зарегистрированы в установленном порядке. В Украине же почти 90% абонентов – не идентифицированы, то есть не имеют ни договора с телеком оператором, ни зарегистрированного на паспорт телефонного номера. При этом, по данным ЕМА, в Украине киберпреступления с похищением SIM-карты входят в тройку самых "популярных". Поэтому риски, которые возникают в результате внедрения принципа "единого окна" - неоправданы и несоизмеримы с прогнозируемыми результатами внедрения изменений.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,8 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 87% населения Украины.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 годаработает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, самым дорогим национальным брендом, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.