Киевстар помогает школьникам определиться с профессией

19 октября Киевстар объявил набор слушателей на курсы профориентации STARt Yourself. Старшеклассники (с 15 лет) и студенты 1-2 курсов могут узнать из первых уст об особенностях популярных специальностей: юриспруденция и комплаенс; Digital SMM, веб-дизайн; BigData; маркетинг; финансы и аудит.
ТОП-менеджеры и руководители направлений Киевстар прочитают 5 лекций об особенностях разных специальностей, поделятся своим профессиональным опытом и ответят на вопросы слушателей. В связи с карантинными ограничениями обучение будет проходить онлайн. Чтобы пройти отбор, кандидатам нужно заполнить анкету и обязательно подробно рассказать о своей мотивации. Один слушатель может прослушать несколько лекций. Наиболее мотивированные ученики и студенты войдут в состав группы слушателей.
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Лекция
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Дата и время проведения
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Сбор заявок (до)
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Юриспруденция и комплаенс
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04.11.2020
17.00
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30.10.2020
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Digital SMM, веб-дизайн
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11.11.2020
17.00
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06.11.2020
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BigData
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18.11.2020
17.00
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13.11.2020
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Маркетинг
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25.11.2020
17.00
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20.11.2020
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Финансы и аудит
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02.12.2020
17.00
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27.11.2020
«Курс профориентации STARt Yourself – это один из этапов программы стажировки для студентов. Направить молодых людей, помочь сделать первый шаг в профессиональном плане – это даже более ответственная задача, чем дать практические навыки работы. Мы стремимся к тому, чтобы молодые люди делали осознанный выбор и занимались в результате любимым делом. Об успехе проекта говорит то, что у нас уже есть в штате люди, которые прошли: 1) курсы профориентации 2) стажировку Киевстар и, наконец, 3) стали нашими сотрудниками», – комментирует Оксана Олейник, директор по управлению персоналом и развитию организации Киевстар.
Впервые курсы профориентации Киевстар провел в 2017 году, за это время обучение прошли более 500 подростков, которые прослушали 30 лекций.
Напомним, в Киевстар действуют две программы стажировки: для студентов с 3 курса – STARt Yourself, ответвлением которой и является нынешняя программа профориентации. А также проект для «взрослых» стажёров, людей с большим перерывом в работе и для тех, кто решил полностью изменить направление деятельности – Returnship.
Справка о Киевстар:
Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телекомрынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.
Корпоративная социальная ответственность Киевстар
Киевстар – социально ответственная компания, которая активно работает в этом направлении с 2006 года. Как лидер телекоммуникационного рынка страны, Киевстар считает своей миссией открывать новые возможности для Украины и менять жизнь людей к лучшему. Именно этот принцип заложен в основу стратегии корпоративной социальной ответственности компании, основными направлениями которой являются: Цифровая инклюзия, Развитие предпринимательства, Безопасность в Интернете, Корпоративное волонтерство и Партнерство ради мира.
Компания поддерживает Цели устойчивого развития, определенные Генеральной ассамблеей ООН, и в своей деятельности ориентируется на Цель 4: Качественное Образование, Цель 8: Достойная Работа и Экономический рост, Цель 9: Инновации и Инфраструктура, Цель 17: Партнерство ради Устойчивого Развития. Ключевыми проектами Киевстар в сфере социальной ответственности являются онлайн-школа мобильной грамотности для старшего поколения «Смартфон для родителей», информационно-просветительский портал об опасностях для детей в Интернете StopSexтинг, инициатива СМС-благотворительности «Детская надежда», совместная инициатива с Национальной полицией «Поиск детей», программа «Инновации и предпринимательства» в образовательных детских лагерях «GoCamp».