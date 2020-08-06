Киевстар во 2 квартале 2020: помощь обществу, строительство сетей 4G, больше услуг для клиентов

В сложное время эпидемии коронавируса Киевстар сосредоточился на развитии цифровых услуг, которые помогли абонентам лучше адаптироваться к работе, учебе и общению в новых условиях.

Компания внедрила ряд предложений и услуг связи без взимания платы, чтобы абоненты не ограничивали свои контакты. Чтобы помочь медицинским учреждениям, компания выделила средства на приобретение оборудования для лечения коронавируса. Кроме того, Киевстар во 2 кв.2020 увеличил инвестиции в строительство сетей 4G и подключил к скоростному мобильному интернету более 2 тысяч малых населенных пунктов.

Александр Комаров, президент Киевстар: "Мы вместе со всей страной преодолеваем экономические и социальные вызовы, возникшие из-за пандемии. Так, за время карантина Киевстар предоставил помощи обществу, абонентам почти на 80 млн грн – это бесплатные услуги связи, бонусы для медицинских работников, закупка аппаратов вентиляции легких для ряда медицинских учреждений и многое другое. Мы также ускорили инвестиции в строительство 4G сетей, и это позволило жителям небольших населенных пунктов оставаться на связи".

Во 2 кв. 2020 абоненты увеличили использование услуг связи и интернета. Так, потребление минут на абонента (MoU) выросло на 12,2% – с 571 во 2 кв. 2019 до 641 во 2 кв. 2020. В тот же период использование мобильного интернета выросло на 54,3%, до 5,0 гигабайт на абонента, в то время как средний доход от абонента (ARPU) увеличился на 9,4%. Абонентская база во 2 кв. 2020 составляла 25,4 млн.

Тенденция к уменьшению количества активных sim-карт обусловлена негативными демографическими процессами, а также постепенным отказом абонентов от использования нескольких sim-карт. Кроме того, ограничения, связанные с карантином, также отразились на снижении продаж в розничной сети. Абонентская база услуги "Домашний интернет" увеличилась на 9% в сравнении с 2 кв 2019, и превысила 1 млн пользователей. Также заметно вырос трафик фиксированного интернета.

Напомним, что клиенты услуги “Домашний интернет” получают преимущества использования услуг фиксированной передачи данных, мобильной связи, телевидения по единому счету. Капитальные затраты Киевстар увеличились во 2 кв.2020 на 53% в сравнении с 2 кв.2019, и достигли 1,766 млрд грн. Средства в основном были направлены на строительство 4G сетей для сельской местности и улучшение качества связи.

Общий доход компании во 2 кв. 2020 увеличился на 6,8% в сравнении с 2 кв 2019, до 6 млрд грн. При этом больше половины дохода составили услуги мобильного интернета. Во 2 кв. 2020 Киевстар перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на сумму более 2 млрд грн. А за первое полугодие 2020 компания перечислила в госбюджет 4,6 млрд грн.