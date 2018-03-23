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Киеврада переименовала семь улиц

НовостиОбщество    23.03.2018 - 10:13
Фото: вывеска у входа в здание Киевского городского совета (РБК-Украина)
Фото: вывеска у входа в здание Киевского городского совета (РБК-Украина)

В Киеве появятся шесть новых названий улиц и вернется одно историческое

На пленарном заседании в четверг, 22 марта, депутаты Киевского городского совета поддержали ряд переименований столичных улиц и переулка. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета

В частности, сообщается, что часть переименований касается выполнения закона о декоммунизации.

В соответствии с принятыми решениями:

в Голосеевском районе улицу Гайдара переименована в улицу Семьи Праховых;

в Деснянском районе ул. Петровская стала ул. Василия Щавинского;

в Днепровском районе ул. Новороссийскую переименовали на ул. Опришковская;

в Соломенском районе ул. Александра Горовица - на ул. Василия Барки;

в Печерском районе пер. Михаила Реута - на ул. Памви Беринди;

в Шевченковском районе ул. Пугачева - на ул. Академика Ромоданова.

Историческое название Киевсовет вернул переулку Ледо Кецховели в Подольском районе - теперь он будет Воздвиженским.

Напомним, как сообщалось ранее, Киеврада в четверг, 22 марта, присвоил аэропорту "Киев" имя авиаконструктора Игоря Сикорского.

Также сообщалось, что в феврале, в Киеве официально переименовали Московский мост в Северный. За соответствующее решение проголосовали 82 депутата городского совета

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Теги: Киев, Киевсовет, переименование, улица
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