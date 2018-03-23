Киеврада переименовала семь улиц

В Киеве появятся шесть новых названий улиц и вернется одно историческое
На пленарном заседании в четверг, 22 марта, депутаты Киевского городского совета поддержали ряд переименований столичных улиц и переулка. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
В частности, сообщается, что часть переименований касается выполнения закона о декоммунизации.
В соответствии с принятыми решениями:
в Голосеевском районе улицу Гайдара переименована в улицу Семьи Праховых;
в Деснянском районе ул. Петровская стала ул. Василия Щавинского;
в Днепровском районе ул. Новороссийскую переименовали на ул. Опришковская;
в Соломенском районе ул. Александра Горовица - на ул. Василия Барки;
в Печерском районе пер. Михаила Реута - на ул. Памви Беринди;
в Шевченковском районе ул. Пугачева - на ул. Академика Ромоданова.
Историческое название Киевсовет вернул переулку Ледо Кецховели в Подольском районе - теперь он будет Воздвиженским.
Напомним, как сообщалось ранее, Киеврада в четверг, 22 марта, присвоил аэропорту "Киев" имя авиаконструктора Игоря Сикорского.
Также сообщалось, что в феврале, в Киеве официально переименовали Московский мост в Северный. За соответствующее решение проголосовали 82 депутата городского совета