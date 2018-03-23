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Київрада перейменувала сім вулиць

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 10:13
Фото: вивіска біля входу в будівлю Київської міської ради (РБК-Україна)
Фото: вивіска біля входу в будівлю Київської міської ради (РБК-Україна)

У Києві з'являться шість нових назв вулиць і повернеться одне історичне

На пленарному засіданні в четвер, 22 березня, депутати Київської міської ради підтримали ряд перейменувань столичних вулиць та провулку. Про це повідомляє пресс-служба Київської міської ради.

Зокрема, повідомляється, що частина перейменувань стосується виконання закону про декомунізацію.

У відповідності з прийнятими рішеннями:

у Голосіївському районі вулицю Гайдара перейменована у вулицю Родини Прахових;

у Деснянському районі вул. Петровська стала вул. Василя Щавінського;

у Дніпровському районі вул. Новоросійську перейменували на вул. Опришковская;

у Солом'янському районі вул. Олександра Горовиця - на вул. Василя Барки;

у Печерському районі пер. Михайла Реута - на вул. Памви Беринди;

у Шевченківському районі вул. Пугачова - на вул. Академіка Ромоданова.

Історична назва Київрада повернув провулку Ледо Кецховели у Подільському районі - тепер він буде Воздвиженським.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Київрада у четвер, 22 березня, присвоїв аеропорту "Київ" ім'я авіаконструктора Ігоря Сікорського.

Також повідомлялося, що в лютому, в Києві офіційно перейменували Московський міст у Північний. За відповідне рішення проголосували 82 депутати міської ради

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Теги: Київ, Київрада, переименование, улица
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