Київрада перейменувала сім вулиць

У Києві з'являться шість нових назв вулиць і повернеться одне історичне
На пленарному засіданні в четвер, 22 березня, депутати Київської міської ради підтримали ряд перейменувань столичних вулиць та провулку. Про це повідомляє пресс-служба Київської міської ради.
Зокрема, повідомляється, що частина перейменувань стосується виконання закону про декомунізацію.
У відповідності з прийнятими рішеннями:
у Голосіївському районі вулицю Гайдара перейменована у вулицю Родини Прахових;
у Деснянському районі вул. Петровська стала вул. Василя Щавінського;
у Дніпровському районі вул. Новоросійську перейменували на вул. Опришковская;
у Солом'янському районі вул. Олександра Горовиця - на вул. Василя Барки;
у Печерському районі пер. Михайла Реута - на вул. Памви Беринди;
у Шевченківському районі вул. Пугачова - на вул. Академіка Ромоданова.
Історична назва Київрада повернув провулку Ледо Кецховели у Подільському районі - тепер він буде Воздвиженським.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Київрада у четвер, 22 березня, присвоїв аеропорту "Київ" ім'я авіаконструктора Ігоря Сікорського.
Також повідомлялося, що в лютому, в Києві офіційно перейменували Московський міст у Північний. За відповідне рішення проголосували 82 депутати міської ради