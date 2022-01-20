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Киевсовет призвал власть прекратить политическое преследование Порошенко

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Киев, Четверг 20 января 2022 17:24
Киевсовет призвал власть прекратить политическое преследование Порошенко Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за обращение к председателям фракций Верховной рады, президента и Офиса генерального прокурора о недопущении осуществления политического давления на пятого президента Петра Порошенко. За соответствующее решение проголосовали 62 депутата горсовета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение, принятое на сессии Киевсовета 20 января.

"Политические преследования - это бумеранг, который бьет по Украине. Потому сеять хаос и нестабильность в то время, когда враг стоит на государственной границе означает ставить под угрозу суверенитет Украины и ее независимость... Использование центральной властью админресурса, преследования, обыски, суды и давление против политических оппонентов лишь расколют страну изнутри", - говорится в обращении.

Депутаты Киевсовета убеждены, что политические преследования - "это короткий путь к узурпации власти": "предыдущие попытки узурпации власти закончились захватом украинского Крыма и оккупацией Донбасса. Центральная власть больше не имеет права на эту ошибку".

Поэтому депутаты Киевсовета призвали центральные органы власти прекратить политическое давление и уголовное преследование демократической оппозиции, изменить приоритеты и перед угрозой российского военного вторжения объединиться "вокруг защиты интересов и границ государства".

Напомним, раньше такие обращения принял Львовский областной совет, Чергинивский областной совет и ряд местных советов.

Также во время визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Украину к единству и продолжению реформ. По его словам, реакция на агрессию России требует единства внутри страны.

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Киевсовет Петр Порошенко
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