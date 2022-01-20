ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Київрада закликала владу припинити політичне переслідування Порошенка

Новость на русском →
Київ, Четвер 20 січня 2022 17:24
Київрада закликала владу припинити політичне переслідування Порошенка Фото: Петро Порошенка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Депутати Київської міської ради проголосували за звернення до голів фракцій Верховної ради, президента та Офісу генерального прокурора щодо недопущення здійснення політичного тиску на п’ятого президента Петра Порошенка. За відповідне рішення проголосували 62 депутата міськради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення, ухвалене на сесії Київради 20 січня.

"Політичні переслідування - це бумеранг, який б’є по Україні. Бо сіяти хаос та нестабільність в той час, коли ворог стоїть на державному кордоні означає ставити під загрозу суверенітет України та її незалежність… Використання центральною владою адмінресурсу, переслідування, обшуки, суди та тиск проти політичних опонентів лише розколють країну зсередини", - йдеться у зверненні.

Депутати Київради переконані, що політичні переслідування - "це короткий шлях до узурпації влади": "попередні спроби узурпації влади закінчилися захопленням українського Криму та окупацією Донбасу. Центральна влада більше не має права на цю помилку".

Тому депутати Київради закликали центральні органи влади припинити політичний тиск та кримінальне переслідування демократичної опозиції, змінити пріоритети і перед загрозою російського військового вторгнення об’єднатися "навколо захисту інтересів та кордонів держави".

Раніше такі звернення ухвалила Львівська обласна рада, Чергінівська обласна рада та низка місцевих рад.

Також під час візиту до Києва Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Україну до єдності та продовження реформ. За його словами, реакція на агресію Росії вимагає єдності всередині країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київрада Петро Порошенко
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом