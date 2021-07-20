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В Киевской таможне разоблачена схема хищения средств на более чем 6,5 млн гривен

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Киев, Вторник 20 июля 2021 11:38
В Киевской таможне разоблачена схема хищения средств на более чем 6,5 млн гривен Фото: в Киевской таможне разоблачена схема хищения средств более чем 6,5 млн гривен (gp.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители подозревают инспектора Киевской таможни в хищении госсредств. Так, в результате проведения им таможенного оформления нефтепродуктов государство недополучило более 6,5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Сообщено о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста "Столичный" Киевской таможни Гостаможслужбы по факту злоупотребления служебным положением (ст. 364 УК Украины)",- говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре-ноябре 2020 года чиновник, осуществляя таможенный контроль, подтверждал правомерность определения кодов, по которым они не подлежали обложению акцизным налогом.

Однако, согласно нормам налогового законодательства, ввозимые нефтепродукты необходимо было классифицировать по коду, который предусматривает начисление акцизного налога.

В ходе досудебного расследования зафиксировано 26 эпизодов противоправной деятельности, в результате чего государственный бюджет недополучил акцизного налога и НДС на общую сумму более 6,5 млн гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Государственная таможенная служба хищение госсредств
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